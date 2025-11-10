PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Nach Unfall davongefahren

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Jahnstraße;

Unfallzeit: zwischen 09.11.2025, 21.00 Uhr und 10.11.2025, 07.30 Uhr;

Ein geparktes Fahrzeug beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Rhede. Der blaue VW stand zwischen Sonntagabend und Montagmorgen am Fahrbahnrand an der Jahnstraße. Der Flüchtige beschädigte den Wagen an der linken Fahrzeugseite und verließ den Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 13:41

    POL-BOR: Bocholt - Gruppe attackiert fahrenden Pkw

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Im Königsesch; Tatzeit: 08.11.2025, 22.10 Uhr ; Ein Parkplatz als Ausgangspunkt einer handfesten Attacke: Eine Gruppe Heranwachsender hat am Samstag einen mit zwei Personen besetzten Pkw bedrängt, verfolgt und beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stand der mit zwei Bocholtern (20 Jahre und 25 Jahre) besetzte Wagen auf einem Parkplatz an der Straße Im Königsesch. Gegen ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 12:30

    POL-BOR: Borken - Einbruch in Einfamilienhaus

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Dechant-Erpenbeck-Weg; Tatzeit: zwischen 06.11.2025, 16.00 Uhr und 09.11.2025, 12.30 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Borken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagmittag durch die Haustür gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob die Unbekannten etwas entwendeten. ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 12:29

    POL-BOR: Borken - In Erdgeschosswohnung eingedrungen

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Nina-Winkel-Straße; Tatzeit: zwischen 08.11.2025, 13.30 Uhr und 09.11.2025, 11.30 Uhr; In eine Erdgeschosswohnung eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Borken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Samstag 13.30 Uhr und Sonntag 11.20 Uhr über den rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren