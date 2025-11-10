POL-BOR: Rhede - Nach Unfall davongefahren
Rhede (ots)
Unfallort: Rhede, Jahnstraße;
Unfallzeit: zwischen 09.11.2025, 21.00 Uhr und 10.11.2025, 07.30 Uhr;
Ein geparktes Fahrzeug beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Rhede. Der blaue VW stand zwischen Sonntagabend und Montagmorgen am Fahrbahnrand an der Jahnstraße. Der Flüchtige beschädigte den Wagen an der linken Fahrzeugseite und verließ den Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)
