Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Einfamilienhaus

Borken (ots)

Tatort: Borken, Dechant-Erpenbeck-Weg;

Tatzeit: zwischen 06.11.2025, 16.00 Uhr und 09.11.2025, 12.30 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Borken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagmittag durch die Haustür gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob die Unbekannten etwas entwendeten.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

