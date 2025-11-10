Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Fenster aufgehebelt

Velen (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Bogtergärten;

Tatzeit: zwischen 08.11.2025, 16.15 Uhr und 09.11.2025, 10.45 Uhr;

Unbekannte gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in ein Haus in Velen-Ramsdorf. Im Inneren des Gebäudes an der Straße Bogtergärten durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schränke und Schubladen. Derzeit ist nicht bekannt, was die Diebe alles erbeuteten. Zu diesem Einbruchdiebstahl kam es zwischen Samstag 16.15 Uhr und Sonntag 10.45 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 9000).

Daher rät die Polizei zur "dunklen Jahreszeit" erneut: Seien Sie aufmerksam und wachsam. Falls Ihnen speziell in Ihrer Nachbarschaft oder Ihrem Wohnviertel verdächtige Personen oder Fahrzeuge auffallen - informieren Sie bitte über die Telefonnummer 110 die Polizei. Nur so können verdächtige Personen rechtzeitig überprüft und möglicherweise Einbrüche und auch Pkw-Aufbrüche verhindert oder aufgeklärt werden. Rufen Sie lieber einmal zu häufig als einmal zu wenig die 110 an. Sie können auch jederzeit die kostenlose Beratung der Polizei nutzen. Weitere Informationen auch zur technischen Sicherung ihres Eigenheims finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/technische-sicherheit/ (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell