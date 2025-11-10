PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Fenster aufgehebelt

Velen (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Bogtergärten;

Tatzeit: zwischen 08.11.2025, 16.15 Uhr und 09.11.2025, 10.45 Uhr;

Unbekannte gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in ein Haus in Velen-Ramsdorf. Im Inneren des Gebäudes an der Straße Bogtergärten durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schränke und Schubladen. Derzeit ist nicht bekannt, was die Diebe alles erbeuteten. Zu diesem Einbruchdiebstahl kam es zwischen Samstag 16.15 Uhr und Sonntag 10.45 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 9000).

Daher rät die Polizei zur "dunklen Jahreszeit" erneut: Seien Sie aufmerksam und wachsam. Falls Ihnen speziell in Ihrer Nachbarschaft oder Ihrem Wohnviertel verdächtige Personen oder Fahrzeuge auffallen - informieren Sie bitte über die Telefonnummer 110 die Polizei. Nur so können verdächtige Personen rechtzeitig überprüft und möglicherweise Einbrüche und auch Pkw-Aufbrüche verhindert oder aufgeklärt werden. Rufen Sie lieber einmal zu häufig als einmal zu wenig die 110 an. Sie können auch jederzeit die kostenlose Beratung der Polizei nutzen. Weitere Informationen auch zur technischen Sicherung ihres Eigenheims finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/technische-sicherheit/ (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 10:24

    POL-BOR: Vreden - Pkw aufgebrochen und durchwühlt

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Potsdamer Straße; Tatzeit: zwischen 07.11.2025, 20.55 Uhr und 08.11.2025, 06.30 Uhr; In einen schwarzen VW Multivan eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Vreden. Das Fahrzeug stand zwischen Freitagabend und Samstagmorgen auf einer Grundstückseinfahrt an der Potsdamer Straße. Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Türen und Armarturen in Höhe des Lenkrades und durchwühlten das ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 10:23

    POL-BOR: Velen - In Firmenfahrzeug eingebrochen

    Velen (ots) - Tatort: Velen, Meiskamp; Tatzeit: zwischen 06.11.2025, 20.00 Uhr und 07.11.2025, 13.00 Uhr; Werkzeuge aus einem Firmentransporter entwendet haben bislang unbekannte Täter in Velen. Der Renault Master hatte zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen auf einem Parkplatz an der Straße Meiskamp gestanden. Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Hecktür und entwendeten aus dem Inneren Gerätschaften im Wert ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 10:22

    POL-BOR: Heek-Nienborg - Diesel entwendet

    Heek (ots) - Tatort: Heek-Nienborg, Weberstraße; Tatzeit: zwischen 07.11.2025, 18.00 Uhr und 08.11.2025, 08.00 Uhr; Dieselkraftstoff haben bislang unbekannte Täter in Heek-Nienborg aus zwei Baustellenfahrzeuge gezapft. Die Fahrzeuge hatte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen auf einer Baustelle an der Weberstraße gestanden. Dort öffneten die Diebe den Tankdeckel und gelangten so an den Treibstoff. Die Polizei sucht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren