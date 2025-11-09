PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Heek-Nienborg - Diesel entwendet

Heek (ots)

Tatort: Heek-Nienborg, Weberstraße;

Tatzeit: zwischen 07.11.2025, 18.00 Uhr und 08.11.2025, 08.00 Uhr;

Dieselkraftstoff haben bislang unbekannte Täter in Heek-Nienborg aus zwei Baustellenfahrzeuge gezapft. Die Fahrzeuge hatte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen auf einer Baustelle an der Weberstraße gestanden. Dort öffneten die Diebe den Tankdeckel und gelangten so an den Treibstoff. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

