POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Pkw
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Markgrafenstraße;
Tatzeit: zwischen 07.11.2025, 20.30 Uhr und 08.11.2025, 09.20 Uhr;
Eine Geldbörse aus einem geparkten Pkw gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Dazu kam es zwischen Freitagabend und Samstagmorgen an der Markgrafenstraße. Die Unbekannten gelangten auf unbekannte Weise in das Auto und durchwühlten es. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
