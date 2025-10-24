PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 251024-3: Seniorin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Rettungswagen im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (23. Oktober) ist eine Seniorin (84) in Frechen leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Dame in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen beabsichtigte die 84-Jährige mit ihrem Rollator gegen 19 Uhr die Dürener Straße zwischen zwei geparkten Autos zu überqueren. Zeitgleich fuhr ein Autofahrer (60) auf der Dürener Straße in Richtung Habbelrath. Aus bislang ungeklärtem Grund kam es zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten.

Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf, dokumentierten Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats übernommen. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

