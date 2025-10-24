PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251024-1: Landrat ehrt Gewinnerinnen und Gewinner des Verkehrssicherheitspreises 2025

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Einladung für interessierte Medienvertreterinnen und -vetreter

In einer Abschlussveranstaltung am Donnerstagnachmittag (30. Oktober) wird Landrat und Behördenleiter Frank Rock die Gewinnerinnen und Gewinner des 44. Verkehrssicherheitspreises ehren. Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen.

Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 30. Oktober 2025 um 15 Uhr im großen Sitzungssaal des Kreishauses Bergheim statt.

Wie bereits im letzten Jahr findet der Verkehrssicherheitspreis 2025 in Kooperation mit dem Straßenverkehrsamt Rhein-Erft-Kreis (SVA REK), der Kreissparkasse Köln (KSK Köln) und der Verkehrswacht Rhein-Erft e.V. (VW) statt und steht unter dem Motto "Generationen im Team - Sicherheit erfahren". Ziel war es, die sichere Verkehrsteilnahme mit dem Fahrrad und Pedelec zu fördern. Auch 2025 nahmen Grundschülerinnen und -schüler gemeinsam mit ihren Großeltern an einem Fahr- und Sicherheitstraining teil. Die praktischen Übungen des Parcours fördern dabei das sichere Führen eines Fahrrads oder Pedelecs.

Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an der Veranstaltung teilnehmen werden. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 12:38

    POL-REK: 251023-3: Mutmaßlicher Raser verlor Kontrolle und kollidierte mit Mauer

    Bergheim (ots) - Auto, Führerschein und Handy sichergestellt In der Nacht zu Donnerstag (23. Oktober) haben Polizisten einen VW Golf und den Führerschein des Fahrers (19) in Bergheim beschlagnahmt. Ihm wird vorgeworfen, mit überhöhter Geschwindigkeit durch Quadrath-Ichendorf und gegen eine Mauer gefahren zu sein. Gegen 4.45 Uhr alarmierte eine Zeugin (27) die ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 12:27

    POL-REK: 251023-2: Polizisten stoppten Verdächtige

    Hürth (ots) - Aufmerksamer Zeuge gab entscheidenden Hinweis Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag (23. Oktober) in Hürth zwei Verdächtige (28, 19) festgenommen. Sie sollen an Türgriffen geparkter Autos gezogen haben. Ihnen wird vorgeworfen versucht zu haben Gegenstände aus Autos zu stehlen sowie ein Fahrrad entwendet zu haben. Ein aufmerksamer Zeuge rief gegen 0.45 Uhr die Polizei und teilte mit, dass zwei ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 09:52

    POL-REK: 251023-1: Fahndung nach flüchtigem Ladendieb

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zeugin stellte sich in den Weg Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet in Folge eines räuberischen Diebstahls am Mittwochnachmittag (22. Oktober) in Kerpen nach einem etwa 45 bis 55 Jahre alten und 170 bis 180 Zentimeter großen Mann. Der dunkel gekleidete Unbekannte soll zur Tatzeit eine schwarze Kappe und eine schwarze Weste getragen haben. Hinweise zum Täter oder Feststellungen zur Tatzeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren