Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251024-1: Landrat ehrt Gewinnerinnen und Gewinner des Verkehrssicherheitspreises 2025

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Einladung für interessierte Medienvertreterinnen und -vetreter

In einer Abschlussveranstaltung am Donnerstagnachmittag (30. Oktober) wird Landrat und Behördenleiter Frank Rock die Gewinnerinnen und Gewinner des 44. Verkehrssicherheitspreises ehren. Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen.

Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 30. Oktober 2025 um 15 Uhr im großen Sitzungssaal des Kreishauses Bergheim statt.

Wie bereits im letzten Jahr findet der Verkehrssicherheitspreis 2025 in Kooperation mit dem Straßenverkehrsamt Rhein-Erft-Kreis (SVA REK), der Kreissparkasse Köln (KSK Köln) und der Verkehrswacht Rhein-Erft e.V. (VW) statt und steht unter dem Motto "Generationen im Team - Sicherheit erfahren". Ziel war es, die sichere Verkehrsteilnahme mit dem Fahrrad und Pedelec zu fördern. Auch 2025 nahmen Grundschülerinnen und -schüler gemeinsam mit ihren Großeltern an einem Fahr- und Sicherheitstraining teil. Die praktischen Übungen des Parcours fördern dabei das sichere Führen eines Fahrrads oder Pedelecs.

Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an der Veranstaltung teilnehmen werden. (jus)

