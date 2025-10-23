PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251023-3: Mutmaßlicher Raser verlor Kontrolle und kollidierte mit Mauer

Bergheim (ots)

Auto, Führerschein und Handy sichergestellt

In der Nacht zu Donnerstag (23. Oktober) haben Polizisten einen VW Golf und den Führerschein des Fahrers (19) in Bergheim beschlagnahmt. Ihm wird vorgeworfen, mit überhöhter Geschwindigkeit durch Quadrath-Ichendorf und gegen eine Mauer gefahren zu sein.

Gegen 4.45 Uhr alarmierte eine Zeugin (27) die Polizei. Sie habe an einer Bushaltestelle an der Ahestraße gestanden und beobachtet, wie der Golf zweimal mit überhöhter Geschwindigkeit zwischen den Straßen "Am Wildwechsel" und "Im Rauland" gefahren sei. Zudem habe der VW-Fahrer angefangen, Slalom zu fahren. Dabei habe er die Kontrolle verloren und beinahe die 27-Jährige angefahren. Anschließend sei der 19-Jährige weitergefahren und habe laut Zeugenangabe in Höhe der Einmündung zum Lindgesweg erneut die Kontrolle verloren. Dadurch sei der VW gegen eine Mauer gestoßen.

Die alarmierten Polizisten befragten Zeugen, dokumentierten Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Zudem stellten sie den VW, das Handy des 19-Jährigen und seinen Führerschein sicher. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

