Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251024-2: Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss gestoppt

Wesseling (ots)

Blutprobe angeordnet

Polizisten haben in der Nacht zu Freitag (24. Oktober) eine Autofahrerin (36) in Wesseling-Keldenich gestoppt. Sie steht unter dem Verdacht, ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen gefahren zu sein.

Gegen 2.30 Uhr bemerkten Beamte einen Ford Fiesta in der Eichendorffstraße. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppten sie das Auto. Die Beamten kontrollierten die 36-Jährige und stellten fest, dass sie keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin und Kokain.

Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die eine Ärztin in einem Krankenhaus entnahm. Sie untersagten der Frau die Weiterfahrt und nahmen eine Strafanzeige auf. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell