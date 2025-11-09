Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Stadtlohner Straße;

Unfallzeit: zwischen 07.11.2025, 22.30 Uhr und 08.11.2025, 07.00 Uhr;

Einen schwarzen Seat Leon angefahren hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Ahaus-Wüllen. Das Auto parkte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in einer Parkbucht an der Stadtlohner Straße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug am linken Außenspiegel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell