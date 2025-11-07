Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Auf der Sunhaar;

Unfallzeit: 03.11.2025, zwischen 08.30 Uhr und 08.35 Uhr;

Einen grauen Mercedes angefahren hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Gronau. Das Auto parkte am Montagmorgen zwischen 08.30 Uhr und 08.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße Auf der Sunhaar. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug am hinteren linken Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell