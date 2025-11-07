PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Stromkabel entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Alter Postweg;

Tatzeit: zwischen 05.11.2025, 16.00 Uhr und 06.11.2025, 10.00 Uhr;

In eine Baustelle eingedrungen und Stromkabel entwendet haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag in Gronau. Die Einbrecher verschafften sich durch einen Zaun gewaltsam Zutritt zu dem Baustellengelände an der Straße Alter Postweg. Dort schnitten sie bereits angeschlossene Kabelleitungen ab und entwendeten diese. Durch den Einbruch verursachten die Unbekannten erheblichen Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise können an die Kripo in Gronau gegeben werden. (Telefon 02561 / 9260). (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 13:03

    POL-BOR: Gescher - Einbrüche auf der Kolpingstraße

    Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Kolpingstraße; Tatzeit: 06.11.2025, zwischen 00.15 Uhr und 01.15 Uhr; In eine Gartenlaube eingebrochen ist ein bislang unbekannter Täter in Gescher. Der Einbrecher verschaffte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 01.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Laube. Er entwendete dort ein Fahrrad und Alkoholika. Zuvor versuchte sich ein unbekannter Täter gegen 00.15 Uhr Zutritt zu ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 13:02

    POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall davongefahren

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Schlavenhorst; Unfallzeit: 06.11.2025, zwischen 08.20 Uhr und 16.30 Uhr; Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Flüchtige beschädigte am Donnerstag zwischen 08.20 Uhr und 16.30 Uhr einen geparkten Pkw an der Beifahrerseite. Der Wagen stand auf dem Parkplatz eines Unternehmens an der Straße Schlavenhorst. Die Polizei sucht Zeugen. ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 13:02

    POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall geflüchtet

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Hofmate; Unfallzeit: 06.11.2025, zwischen 10.45 Uhr und 12.50 Uhr; Einen weißen BMW beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Das Fahrzeug parkte am Donnerstag zwischen 10.45 Uhr und 12.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Hofmate. Der Flüchtige beschädigte den Wagen im hinteren linken Bereich und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren