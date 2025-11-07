Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Stromkabel entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Alter Postweg;

Tatzeit: zwischen 05.11.2025, 16.00 Uhr und 06.11.2025, 10.00 Uhr;

In eine Baustelle eingedrungen und Stromkabel entwendet haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag in Gronau. Die Einbrecher verschafften sich durch einen Zaun gewaltsam Zutritt zu dem Baustellengelände an der Straße Alter Postweg. Dort schnitten sie bereits angeschlossene Kabelleitungen ab und entwendeten diese. Durch den Einbruch verursachten die Unbekannten erheblichen Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise können an die Kripo in Gronau gegeben werden. (Telefon 02561 / 9260). (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell