POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall geflüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Stegerstraße;

Unfallzeit: 06.11.2025, zwischen 15.15 Uhr und 15.55 Uhr;

Einen weißen Opel angefahren hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Stadtlohn. Das Auto parkte am Donnerstagnachmittag zwischen 15.15 Uhr und 15.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogerie-Marktes an der Stegerstraße. Der Flüchtige beschädigte den Wagen an der hinteren linken Seite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Ahaus unter (02561) 9260 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

