POL-NK: Pressemeldung vom Wochenende 30.05.2025 - 01.06.2025

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Neunkirchen

Im Laufe der Nacht vom 31.05.2025 auf den 01.06.2025 kam es in der Innenstadt von Neunkirchen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. In den frühen Morgenstunden hielt dich der 18-jährige Heranwachsende zusammen mit mehreren Begleitern im Bereich der Aral Tankstelle Königstraße in Neunkirchen auf. Hierbei wirft er eine dort befindliche Warnbake, die als Baustellenbegrenzung diente, auf die Fahrbahn. Folglich mussten mehrere Fahrzeuge ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Ein Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und entfernte das Hindernis von der Fahrbahn. Der Beschuldigte entfernte sich anschließend mit seinen Begleitern von der Örtlichkeit und konnte später im Rahmen der Fahndung durch Kräfte der PI Neunkirchen angetroffen werden. Nach einer Identitätsfestellung und einer Gefährdeansprache wurde der Beschuldigte aus der Maßnahme entlassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen die durch den Vorfall gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

