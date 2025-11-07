PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schüler bei Unfall schwer verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Biemenhorster Weg;

Unfallzeit: 07.11.2025, 07.35 Uhr;

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Fahrradfahrer am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Der 15-jährige Schüler befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Biemenhorster Weg in Richtung Biemenhorst. Dabei übersah er ein geparktes Fahrzeug am Straßenrand und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall verletzte sich der junge Radfahrer schwer. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte flog ein Rettungshubschrauber den Bocholter in eine Unfallklinik. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
