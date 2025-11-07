POL-BOR: Bocholt - Schüler bei Unfall schwer verletzt
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Biemenhorster Weg;
Unfallzeit: 07.11.2025, 07.35 Uhr;
Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Fahrradfahrer am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Der 15-jährige Schüler befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Biemenhorster Weg in Richtung Biemenhorst. Dabei übersah er ein geparktes Fahrzeug am Straßenrand und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall verletzte sich der junge Radfahrer schwer. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte flog ein Rettungshubschrauber den Bocholter in eine Unfallklinik. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr.
