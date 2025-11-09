PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Vreden - Pkw aufgebrochen und durchwühlt

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Potsdamer Straße;

Tatzeit: zwischen 07.11.2025, 20.55 Uhr und 08.11.2025, 06.30 Uhr;

In einen schwarzen VW Multivan eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Vreden. Das Fahrzeug stand zwischen Freitagabend und Samstagmorgen auf einer Grundstückseinfahrt an der Potsdamer Straße. Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Türen und Armarturen in Höhe des Lenkrades und durchwühlten das Auto. Die Einbrecher entwendeten eine Geldbörse mit persönlichen Gegenständen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

