POL-BOR: Velen - In Firmenfahrzeug eingebrochen
Velen (ots)
Tatort: Velen, Meiskamp;
Tatzeit: zwischen 06.11.2025, 20.00 Uhr und 07.11.2025, 13.00 Uhr;
Werkzeuge aus einem Firmentransporter entwendet haben bislang unbekannte Täter in Velen. Der Renault Master hatte zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen auf einem Parkplatz an der Straße Meiskamp gestanden. Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Hecktür und entwendeten aus dem Inneren Gerätschaften im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell