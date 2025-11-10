Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Erdgeschosswohnung eingedrungen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Nina-Winkel-Straße;

Tatzeit: zwischen 08.11.2025, 13.30 Uhr und 09.11.2025, 11.30 Uhr;

In eine Erdgeschosswohnung eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Borken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Samstag 13.30 Uhr und Sonntag 11.20 Uhr über den rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell