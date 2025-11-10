PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Erdgeschosswohnung eingedrungen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Nina-Winkel-Straße;

Tatzeit: zwischen 08.11.2025, 13.30 Uhr und 09.11.2025, 11.30 Uhr;

In eine Erdgeschosswohnung eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Borken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Samstag 13.30 Uhr und Sonntag 11.20 Uhr über den rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

  • 10.11.2025 – 12:28

    POL-BOR: Bocholt - Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Hochfeldstraße; Tatzeit: zwischen 08.11.2025, 13.00 Uhr und 09.11.2025, 11.00 Uhr; In ein Handwerkerfahrzeug eingebrochen und Werkzeug entwendet haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Der Wagen stand zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen auf einem Parkplatz an der Hochfeldstraße. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Fahrzeug und entwendeten Werkzeug im Wert ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 12:27

    POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Fenster aufgehebelt

    Velen (ots) - Tatort: Velen-Ramsdorf, Bogtergärten; Tatzeit: zwischen 08.11.2025, 16.15 Uhr und 09.11.2025, 10.45 Uhr; Unbekannte gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in ein Haus in Velen-Ramsdorf. Im Inneren des Gebäudes an der Straße Bogtergärten durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schränke und Schubladen. Derzeit ist nicht bekannt, was die Diebe alles erbeuteten. Zu diesem Einbruchdiebstahl kam es zwischen ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 10:24

    POL-BOR: Vreden - Pkw aufgebrochen und durchwühlt

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Potsdamer Straße; Tatzeit: zwischen 07.11.2025, 20.55 Uhr und 08.11.2025, 06.30 Uhr; In einen schwarzen VW Multivan eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Vreden. Das Fahrzeug stand zwischen Freitagabend und Samstagmorgen auf einer Grundstückseinfahrt an der Potsdamer Straße. Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Türen und Armarturen in Höhe des Lenkrades und durchwühlten das ...

    mehr
