Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hochfeldstraße;

Tatzeit: zwischen 08.11.2025, 13.00 Uhr und 09.11.2025, 11.00 Uhr;

In ein Handwerkerfahrzeug eingebrochen und Werkzeug entwendet haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Der Wagen stand zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen auf einem Parkplatz an der Hochfeldstraße. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Fahrzeug und entwendeten Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell