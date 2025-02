POL-HA: Polizei stoppt Transporter mit "Beifahrer" auf dem Dach - Fahrer hat keinen Führerschein

Hagen (ots) - In dem Zeitraum von Donnerstag, 06.02.2025, 17:00 Uhr, bis Freitag, 07.02.2025, 07:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Container mit Altmetallen von einer Autobahnbaustelle auf der A 1 an der Anschlussstelle Hagen-West. Im abgesperrten Baufeld waren mehrere Tonnen Schrott in einem blauen Baucontainer am Rande des Grünstreifens zwischengelagert ...

mehr