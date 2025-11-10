PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Bocholt - Gruppe attackiert fahrenden Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Im Königsesch;

Tatzeit: 08.11.2025, 22.10 Uhr ;

Ein Parkplatz als Ausgangspunkt einer handfesten Attacke: Eine Gruppe Heranwachsender hat am Samstag einen mit zwei Personen besetzten Pkw bedrängt, verfolgt und beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stand der mit zwei Bocholtern (20 Jahre und 25 Jahre) besetzte Wagen auf einem Parkplatz an der Straße Im Königsesch. Gegen 22.00 Uhr näherte sich eine Gruppe von etwa zehn bis zwölf jungen Erwachsenen. Die Gruppe stellte sich um das Fahrzeug und forderten den Fahrer auf, aus dem Wagen auszusteigen. Dieser ergriff sofort die Flucht und fuhr weg. In diesem Moment warf jemand aus der Gruppe einen Gegenstand in Richtung des Autos - die Heckscheibe ging zu Bruch. Nach kurzer Fahrt musste der Bocholter an einer roten Ampel anhalten. Es näherte sich ein Unbekannter aus der Gruppe und öffnete eine der Fahrzeugtüren. Den beiden Insassen gelang es erneut sich der Situation zu entziehen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Gruppe geben können, werden gebeten, sich bei dem Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

