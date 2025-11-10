Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geparkter Pkw beschädigt - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Mühlenmathe;

Unfallzeit: zwischen 08.11.2025, 17.30 Uhr und 09.11.2025, 07.30 Uhr;

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurde ein geparkter Pkw an der Straße Mühlenmathe in Gronau beschädigt. Der weiße Renault Espace stand rückwärts vor der Garage eines Wohnhauses, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Wagen vermutlich beim Rangieren touchierte und dabei beschädigte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell