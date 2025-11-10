Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zerstörungswut auf Schulgelände: Polizei sucht Zeugen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Laubstiege;

Tatzeit: zwischen 07.11.2025, 20.00 Uhr und 09.11.2025, 15.20 Uhr;

Ein Bild der Verwüstung bot sich den Einsatzkräften am Sonntag auf einem Schulgelände in Gronau - Unbekannte hatten mehrere Unterrichtscontainer massiv beschädigt.

Am gestrigen Sonntag meldete eine Zeugin der Polizei gegen 15.30 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Laubstiege in Gronau. Sie hatte im rückwärtigen Bereich des Gymnasiums geöffnete Fenster an dort aufgestellten Unterrichtscontainern bemerkt und in unmittelbarer Nähe drei Personen gesehen. Da sich der Vorfall an einem Sonntag ereignete, kam ihr das verdächtig vor und sie verständigte umgehend die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wenige Minuten später stellten diese fest, dass mehrere Fensterscheiben der Container eingeschlagen worden waren. In und vor den Containern lagen Glassplitter und ein Feuerlöscher. Die Container wurden durch die Polizei durchsucht - Personen konnten dabei nicht mehr angetroffen werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Im Inneren der Container zeigte sich ein Bild erheblicher Verwüstung: Feuerlöscher waren entleert, Einrichtungsgegenstände beschädigt und Wände mit Schriftzügen beschmiert. Zwei leere Geldkassetten wurden aufgefunden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei den beobachteten Personen um drei Männer handeln:

Person 1: ca. 18-19 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, normale Statur, trug eine olivfarbene Kappe und Jacke, Ohrringtunnel im linken Ohr

Person 2: ca. 40 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, normale Statur, schwarze Haare, Dreitagebart, bekleidet mit rot-grauer Jacke und grauer Hose

Person 3: ca. 19-22 Jahre alt, normale Statur, blonde Haare, blonder Ziegenbart, trug eine auffällige rechteckige Brille mit dicken Rändern, leichtes Schielen, bekleidet mit weißem Pullover und heller Hose, unterwegs auf einem dunklen Mountainbike

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich Laubstiege / Schützenstraße / Werner-von-Siemens-Gymnasium in Gronau gemacht hat oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben kann, wird gebeten, sich bei dem Kriminalkommissariat in Gronau, Tel. (02562) 9260 zu melden. (pl)

