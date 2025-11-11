Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auto am Heck beschädigt und davongefahren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Am Schloßgraben;

Unfallzeit: 11.11.2025, zwischen 07.30 Uhr und 11.00 Uhr;

Einen grauen Ford Ranger beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Der Pkw parkte am Dienstagmorgen zwischen 07.00 Uhr und 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Hotels an der Straße Am Schloßgraben. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug am Heck und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallverursache nachzukommen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell