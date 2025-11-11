PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Diebstahl von Werkzeugen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Bookenbusch;

Tatzeit: zwischen 10.11.2025, 18.00 Uhr und 11.11.2025, 06.50 Uhr;

Werkzeuge aus einem Mercedes Sprinter entwendet haben bislang unbekannte Täter in Ahaus. Der Wagen stand zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auf einem Parkplatz an der Straße Bookenbusch. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen ist nicht bekannt, wie sich die Diebe Zutritt zu dem Fahrzeug verschafft haben. Nach Angaben des Geschädigten entwendeten sie Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 15:07

    POL-BOR: Vreden - Unbekannte stehlen abgestellten Roller

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Wüllener Straße; Tatzeit: zwischen 09.11.2025, 19.30 Uhr und 10.11.2025, 07.00 Uhr; Einen Roller entwendet hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Montag in Vreden. Das Zweirad stand neben dem Hauseingang eines Wohnhauses an der Wüllener Straße. Der Wert des schwarzen Rollers wurde mit mehr als tausend Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 15:06

    POL-BOR: Gronau - Geparkter Pkw beschädigt - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Mühlenmathe; Unfallzeit: zwischen 08.11.2025, 17.30 Uhr und 09.11.2025, 07.30 Uhr; Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurde ein geparkter Pkw an der Straße Mühlenmathe in Gronau beschädigt. Der weiße Renault Espace stand rückwärts vor der Garage eines Wohnhauses, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Wagen vermutlich beim ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 13:44

    POL-BOR: Gronau - Zerstörungswut auf Schulgelände: Polizei sucht Zeugen

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Laubstiege; Tatzeit: zwischen 07.11.2025, 20.00 Uhr und 09.11.2025, 15.20 Uhr; Ein Bild der Verwüstung bot sich den Einsatzkräften am Sonntag auf einem Schulgelände in Gronau - Unbekannte hatten mehrere Unterrichtscontainer massiv beschädigt. Am gestrigen Sonntag meldete eine Zeugin der Polizei gegen 15.30 Uhr verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren