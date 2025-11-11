Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Diebstahl von Werkzeugen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Bookenbusch;

Tatzeit: zwischen 10.11.2025, 18.00 Uhr und 11.11.2025, 06.50 Uhr;

Werkzeuge aus einem Mercedes Sprinter entwendet haben bislang unbekannte Täter in Ahaus. Der Wagen stand zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auf einem Parkplatz an der Straße Bookenbusch. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen ist nicht bekannt, wie sich die Diebe Zutritt zu dem Fahrzeug verschafft haben. Nach Angaben des Geschädigten entwendeten sie Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell