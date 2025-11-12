Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Adenauerallee;

Unfallzeit: 11.11.2025, zwischen 12.10 Uhr und 13.10 Uhr;

Geflüchtet nach einem Unfall mit einem geparkten VW ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Wagen stand am Dienstagmittag zwischen 12.10 Uhr und 13.10 Uhr auf einem Parkplatz an der Adenauerallee. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Fahrertür und verließ den Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei dem Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. (jh)

