PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Adenauerallee;

Unfallzeit: 11.11.2025, zwischen 12.10 Uhr und 13.10 Uhr;

Geflüchtet nach einem Unfall mit einem geparkten VW ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Wagen stand am Dienstagmittag zwischen 12.10 Uhr und 13.10 Uhr auf einem Parkplatz an der Adenauerallee. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Fahrertür und verließ den Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei dem Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 15:03

    POL-BOR: Heiden - Armbanduhr entwendet - Ermittlungen führen zur Tatverdächtigen

    Heiden (ots) - Die akribische Ermittlungsarbeit hat sich gelohnt: Nach dem Diebstahl einer hochpreisigen Marken-Armbanduhr in Heiden, hat die Polizei jetzt eine tatverdächtige Frau dingfest machen können. Ausgangspunkt des Verfahrens: Ende Juli hatte eine bis dahin unbekannte Täterin eine Uhr der Marke Rolex aus einem Wohnhaus entwendet. Die Tochter des 78-jährigen ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 15:02

    POL-BOR: Ahaus - Auto am Heck beschädigt und davongefahren

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Am Schloßgraben; Unfallzeit: 11.11.2025, zwischen 07.30 Uhr und 11.00 Uhr; Einen grauen Ford Ranger beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Der Pkw parkte am Dienstagmorgen zwischen 07.00 Uhr und 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Hotels an der Straße Am Schloßgraben. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug am Heck und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 15:01

    POL-BOR: Ahaus - Diebstahl von Werkzeugen

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Bookenbusch; Tatzeit: zwischen 10.11.2025, 18.00 Uhr und 11.11.2025, 06.50 Uhr; Werkzeuge aus einem Mercedes Sprinter entwendet haben bislang unbekannte Täter in Ahaus. Der Wagen stand zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auf einem Parkplatz an der Straße Bookenbusch. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen ist nicht bekannt, wie sich die Diebe Zutritt zu dem Fahrzeug verschafft haben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren