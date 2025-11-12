PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Gronau- Einbruch in Kellerräume

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Neustraße;

Tatzeit: zwischen 11.11.2025, 20.00 Uhr und 12.11.2025, 09.30 Uhr;

In drei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses eingedrungen sind unbekannte Täter in Gronau. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen gelangten die Einbrecher auf bislang ungeklärter Weise in das Gebäude an der Neustraße und öffneten gewaltsam drei Kellertüren, die zu den jeweiligen Abstellräumen führten. Genaue Angaben zur Beute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

