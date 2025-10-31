Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Überfall auf Supermarkt mit Axt: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Offenbach (ots)

(lei) Mit einer Axt bewaffnet hat ein Unbekannter am späten Donnerstagabend einen Supermarkt in der von-Brentano-Straße im Stadtteil Bieber überfallen. Der 20 bis 25 Jahre alte und um die 1,90 Meter große Mann mit schlanker Statur hatte den Einkaufsmarkt zur Schließungszeit gegen 22 Uhr maskiert betreten und unter Vorhalt des schwarz-gelben Beils die Herausgabe von Bargeld von einer Kassiererin gefordert. Mit mehrere hundert Euro flüchtete der Räuber anschließend in unbekannte Richtung. Der Täter, der markante Augenbrauen hatte und akzentfrei Deutsch gesprochen haben soll, war bekleidet mit einer dunklen Jacke, die ein weißes Logo auf der Brust trug, einem weißen Kapuzenpullover, einer schwarzen weitsitzenden Jeanshose sowie dunklen Sneakern. Eine sofortige Fahndung nach ihm durch mehrere Polizeistreifen verlief bislang ohne Erfolg. Die Kassiererin blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren bereits gesichert und bitten nun um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 069 8098-1234.

