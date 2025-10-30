Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Toyota gestohlen: Wer kann Hinweise geben?

Gelnhausen (ots)

(lei) Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag im Lohmühlenweg einen weißen Toyota GR Yaris geknackt und sich mit ihm auf und davon gemacht. Der Wagen mit GN-Kennzeichen stand auf einem Parkplatz eines Anwesens an der Ecke zum Uferweg und kam in der Zeit zwischen 18 Uhr und 5.30 Uhr abhanden. Wie sich die Diebe Zugang zu dem Auto im Wert von über 40.000 Euro verschafften, ist noch unklar. Der Wagen wurde zur Fahndung ausgeschrieben, die Kriminalpolizei hofft nun auf Zeugenhinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeugs. Erreichbar sind die Beamten unter der Rufnummer 06181 100-123.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell