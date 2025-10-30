Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auto zerkratzt: Wer hat etwas gesehen?; Zeugensuche nach Parkrempler; Einbruch gescheitert: Polizei sucht nach Zeugen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Auto zerkratzt: Wer hat etwas gesehen? - Neu-Isenburg

(me) Ein bislang unbekannter Übeltäter machte sich zwischen Dienstag und Mittwoch an einem geparkten Auto zu schaffen. Gegen 16 Uhr wurde das Cabriolet durch seinen Besitzer auf der Taunusstraße (50er-Hausnummern) abgestellt. Am Folgetag, gegen 16.30 Uhr, stellte der Isenburger dann die frischen Kratzer an seinem schwarzen Audi fest. Aufgrund der Tiefe und des Verlaufs der Beschädigungen geht die Polizei derzeit von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung aus und sucht deshalb nach Zeugen. Diese melden sich bitte auf der Wache in Neu-Isenburg unter der Nummer 06102 2902-0.

2. Zeugensuche nach Parkrempler - Seligenstadt

(me) Am Dienstagmittag beschädigte eine etwa 50-jährige Autofahrerin offenbar beim Rangieren einen anderen Wagen und flüchtete im Anschluss daran. Gegen 13 Uhr soll die Dame mit langen roten Haaren rückwärts aus einer Parklücke, auf einem Parkplatz in der Straße "Am Schwimmbad", herausgefahren sein. Hierbei verschätzte sich die Dame mutmaßlich mit dem Abstand und fuhr gegen den parkenden weißen BMW. Nach dem Zusammenstoß fuhr die Dame mit einem augenscheinlichen grünen Kleinwagen mit DA-Kennzeichen davon. Zeugen, die den Unfall beobachten haben, melden sich bitte bei der Polizeistation Seligenstadt (06182 8930-0).

3. Einbruch gescheitert: Polizei sucht nach Zeugen - Hainburg

(me) In der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr und Mittwoch, 10 Uhr, versuchten sich Ganoven offenbar Zutritt zu einer Garage eines Einfamilienhauses im Reichenberger Ring (80er-Hausnummern) zu verschaffen. Die Langfinger beschädigten den Garagenöffner beim Versuch diesen mutmaßlich kurzzuschließen. Dies gelang ihnen offensichtlich nicht, weshalb sie das Grundstück wieder verließen. Die Kriminalpolizei aus Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach, 30.10.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell