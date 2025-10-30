Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Beim Abbiegen in den Gegenverkehr geraten: Radfahrer schwer verletzt

Hanau (ots)

(lei) Mit Verdacht auf ein gebrochenes Schlüsselbein und diversen Prellungen ist ein 76 Jahre alter Radfahrer am Mittwochabend in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Grund war der Zusammenstoß mit einer Autofahrerin gegen 20.10 Uhr im Bereich des Stadtteils Hohe Tanne.

Eine 82 Jahre alte Peugeot-Fahrerin, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei, war von der Hochstädter Landstraße kommend nach rechts auf die Kesselstädter Straße abgebogen, als sie nach dem Abbiegevorgang aus unbekannten Gründen über die durchgezogene Fahrbahnmarkierung auf die Gegenfahrbahn geriet, wo in dem Moment der 76-Jährige, der in einer Gruppe Radfahrer unterwegs war, entgegenkam. Eine Kollision war offensichtlich unausweichlich, sodass der Mann mit der Front des Autos kollidierte, über die A-Säule geschleudert wurde und im Straßengraben landete. Die anderen Fahrradfahrer sowie die mutmaßliche Unfallverursacherin blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell