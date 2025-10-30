PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Beim Abbiegen in den Gegenverkehr geraten: Radfahrer schwer verletzt

Hanau (ots)

(lei) Mit Verdacht auf ein gebrochenes Schlüsselbein und diversen Prellungen ist ein 76 Jahre alter Radfahrer am Mittwochabend in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Grund war der Zusammenstoß mit einer Autofahrerin gegen 20.10 Uhr im Bereich des Stadtteils Hohe Tanne.

Eine 82 Jahre alte Peugeot-Fahrerin, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei, war von der Hochstädter Landstraße kommend nach rechts auf die Kesselstädter Straße abgebogen, als sie nach dem Abbiegevorgang aus unbekannten Gründen über die durchgezogene Fahrbahnmarkierung auf die Gegenfahrbahn geriet, wo in dem Moment der 76-Jährige, der in einer Gruppe Radfahrer unterwegs war, entgegenkam. Eine Kollision war offensichtlich unausweichlich, sodass der Mann mit der Front des Autos kollidierte, über die A-Säule geschleudert wurde und im Straßengraben landete. Die anderen Fahrradfahrer sowie die mutmaßliche Unfallverursacherin blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 06:20

    POL-OF: Couragierter Zeuge verhindert mutmaßliches Anzünden eines Autos

    Langen (ots) - (lei) Etwa 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, schlanke Figur und kurze dunkle Haare zum "Sidecut": So lautet die Beschreibung eines Mannes, der am späten Mittwochabend am Langener Bahnhof offenbar ein geparktes Auto anzünden wollte. Dass es nicht dazu kam, ist einem aufmerksamen und gleichzeitig couragiertem Passanten zu verdanken. Der Zeuge ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 05:55

    POL-OF: Kollision mit anderem Fahrzeug: Audi landet auf dem Dach - Fahrer kam ins Krankenhaus

    Hanau (ots) - (lei) Zur weiteren Behandlung ist ein 78-Jähriger am Mittwoch in eine Klinik gekommen, nachdem er mit einem anderen Auto zusammengestoßen war. Passiert ist das Ganze kurz nach 13 Uhr in der Straße "Sandeldamm" an der Kreuzung zur Eberhardstraße und zur Rühlstraße. Die Kollision führte dazu, dass sich der weiße Audi des Mannes überschlug und auf ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 13:58

    POL-OF: Reizstoff versprüht: Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

    Erlensee (ots) - (me) Am Mittwoch, gegen 11.40 Uhr, kam es zu einem größeren Aufgebot von Rettungskräften und der Polizei an einer Gesamtschule im Ortsteil Rückingen. Auslöser für das Anrücken der Einsatzkräfte war offenbar der Einsatz von Reizstoff im dortigen Bereich. Nach derzeitigem Kenntnisstand mussten drei Schüler aufgrund leichter Atemwegsreizungen in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren