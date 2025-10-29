POL-OF: Reizstoff versprüht: Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen
Erlensee (ots)
(me) Am Mittwoch, gegen 11.40 Uhr, kam es zu einem größeren Aufgebot von Rettungskräften und der Polizei an einer Gesamtschule im Ortsteil Rückingen. Auslöser für das Anrücken der Einsatzkräfte war offenbar der Einsatz von Reizstoff im dortigen Bereich. Nach derzeitigem Kenntnisstand mussten drei Schüler aufgrund leichter Atemwegsreizungen in ein Krankenhaus. Die genauen Umstände der Tat sind nun Teil der polizeilichen Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Langenselbold unter der Telefonnummer 06183 91155-0 entgegen.
