POL-OF: Couragierter Zeuge verhindert mutmaßliches Anzünden eines Autos
Langen (ots)
(lei) Etwa 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, schlanke Figur und kurze dunkle Haare zum "Sidecut": So lautet die Beschreibung eines Mannes, der am späten Mittwochabend am Langener Bahnhof offenbar ein geparktes Auto anzünden wollte. Dass es nicht dazu kam, ist einem aufmerksamen und gleichzeitig couragiertem Passanten zu verdanken.
Der Zeuge hatte gegen 23.40 Uhr beobachtet, wie der Unbekannte an einem dort geparkten VW Tiguan herumhantierte und wohl einen brennenden Gegenstand auf einen der Reifen legen wollte. Als er ihn ansprach warf der Täter den Gegenstand weg und fuhr eilig mit einem E-Bike in nördliche Richtung davon. Der Mitteiler trat den Gegenstand aus, nahm die Verfolgung des Mannes auf und alarmierte die Polizei. Die Beamten suchten ebenfalls nach dem Verdächtigen, die Spur verlor sich dann jedoch auf einem Weg Richtung Buchschlag.
Der Unbekannte war bekleidet mit einer braunen Jacke, einer schwarzen Adidas-Jogginghose sowie schwarzen Nike-Schuhen. An dem roten Auto entstand nach ersten Informationen kein Schaden. Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen wegen Verdachts der versuchten Brandstiftung aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die sich unter der 24/7-Nummer 069 8098-1234 melden können. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.
