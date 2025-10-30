POL-OF: Kollision mit anderem Fahrzeug: Audi landet auf dem Dach - Fahrer kam ins Krankenhaus
Hanau (ots)
(lei) Zur weiteren Behandlung ist ein 78-Jähriger am Mittwoch in eine Klinik gekommen, nachdem er mit einem anderen Auto zusammengestoßen war. Passiert ist das Ganze kurz nach 13 Uhr in der Straße "Sandeldamm" an der Kreuzung zur Eberhardstraße und zur Rühlstraße. Die Kollision führte dazu, dass sich der weiße Audi des Mannes überschlug und auf dem Dach zum Stillstand kam.
Während der 78-Jährige offenbar leichte Verletzungen erlitt, blieb die Fahrerin des zweiten Wagens, eine Mercedes A-Klasse, laut ersten Informationen unversehrt. Beide PKW, an denen Schaden in noch nicht bekannter Höhe entstand, mussten letztlich abgeschleppt werden. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen war die Straße "Sandeldamm" bis etwa 14.30 Uhr vollgesperrt. Wie genau sich der Unfall zutrug, muss nun geklärt werden. Die Polizei sucht hierzu auch Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 beim Hanauer Polizeirevier zu melden.
