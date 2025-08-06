PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtragsmeldung zu Willroth, Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW

Willroth (ots)

Am 06.08.2025 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Die 25-jährige Fahrerin eines Kraftrads befuhr die B 256 aus Horhausen (Westerwald) kommend in Fahrtrichtung Willroth. An der Einmündung der L 270 missachtete eine 43-jährige Fahrerin eines PKW Skoda beim Linksabbiegen auf die B 256 die Vorfahrt des Kraftrads. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin des Kraftrads wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin des PKW wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die B 256 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

