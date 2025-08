Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in ein leerstehendes Einfamilienhaus in Altenkirchen

Altenkirchen (ots)

Am Mittwoch, den 06.08.2025, gegen 15 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Schützenstraße in Altenkirchen. Ein derzeit unbekannter Täter hebelte die Kellertür des Objekts auf und durchsuchte mehrere Räume deliktstypisch. Hierbei wurde er durch den Eigentümer des Haues auf frischer Tat festgestellt und floh mit einem silbernen Fahrrad, vermutlich einem MTB, vom Tatort in Richtung Parc de Tarbes. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 175-180 cm groß - schlanke Figur - 20-30 Jahre alt - westeuropäische Erscheinung - dunkelblonde, lockige Haare, schulterlang - dunkler Vollbart, kurz geschnitten

Zur Tatzeit trug er folgende Kleidung:

- graues T-Shirt - ärmellose Weste, dunkelblau - dunkle Jeans - dunkle Baseballkappe - dunkelblauer Rucksack, ggf. gestreift

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per Mail pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.

