POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 25.10.2024: Verunfallter Fahrradfahrer leicht verletzt

Peine (ots)

Am 24.10. ereignete sich gegen 10:30 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Schwarzer Weg und Ahornstraße in Peine. Die 75-jährige Fahrerin eines Ford wollte nach rechts in die Ahornstraße einbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem 60-jährigen Radfahrer, der an entlang der Straße Schwarzer Weg fuhr und die Ahornstraße querte. Der Radler stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde ins Klinikum Peine eingeliefert.

