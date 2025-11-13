POL-BOR: Vreden - Versuchter Diebstahl eines VW Multivan
Vreden (ots)
Tatort: Vreden, Kastanienweg;
Tatzeit: 12.11.2025, 02.40 Uhr;
Unbekannte scheiterten in der Nacht zum Donnerstag in Vreden beim Diebstahl eines Autos: Die Täter hatten versucht einen VW Multivan zu entwenden. Dazu hatten sie sich am Wagen zu schaffen gemacht, der auf einer Grundstückseinfahrt an der Straße Kastanienweg stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
