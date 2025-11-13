PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Vreden - Versuchter Diebstahl eines VW Multivan

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Kastanienweg;

Tatzeit: 12.11.2025, 02.40 Uhr;

Unbekannte scheiterten in der Nacht zum Donnerstag in Vreden beim Diebstahl eines Autos: Die Täter hatten versucht einen VW Multivan zu entwenden. Dazu hatten sie sich am Wagen zu schaffen gemacht, der auf einer Grundstückseinfahrt an der Straße Kastanienweg stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

