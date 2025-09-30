POL-PDWIL: Diebstahl eines Rollers
Prüm (ots)
In dem Zeitraum von Samstag, dem 27.09.2025 gegen 14:00 Uhr und Montag, dem 29.09.2025 gegen 11:00 Uhr kam es in der Langemarckstraße in Prüm zu einer Komplettentwendung eines Kleinkraftrades. Der Roller ist zwischenzeitlich jedoch in Tatortnähe wieder aufgetaucht. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer: +496551 9420 oder unter der E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
