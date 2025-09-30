PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Rollers

Prüm (ots)

In dem Zeitraum von Samstag, dem 27.09.2025 gegen 14:00 Uhr und Montag, dem 29.09.2025 gegen 11:00 Uhr kam es in der Langemarckstraße in Prüm zu einer Komplettentwendung eines Kleinkraftrades. Der Roller ist zwischenzeitlich jedoch in Tatortnähe wieder aufgetaucht. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer: +496551 9420 oder unter der E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551 9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

