Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Hausfriedensbruch

Schwarzenborn (ots)

Am 29.09.2025 meldete sich die Geschädigte aus der Ortslage Schwarzenborn aus der Straße "Zur alten Linde" und teilte mit, dass ein bisher unbekannter Täter in einem nicht näher einzugrenzenden Tatzeitraum zwischen dem 15.09.2025 und dem 29.09.2025 in ihr Haus eingedrungen sei.

Dort habe er die das Badezimmer benutzt und seine Unterhose neben der Toilette hinterlassen. Im Anschluss habe sich der Täter auf unbekannte Art und Weise entfernt.

Hinweise, wie der Täter in das Anwesen gelangt sein könnte, sind bisher nicht bekannt.

Durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Tatort vor Ort aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefonnummer 06571 9260 oder Email: piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

