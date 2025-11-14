Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Polizei sucht Autofahrerin nach Unfall mit Fahrradfahrerin

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Gronauer Straße / Schloßstraße;

Unfallzeit: 12.11.2025, gegen 07.00 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall an der Gronauer Straße sucht die Polizei eine beteiligte Autofahrerin. Am Mittwochmorgen gegen 07.00 Uhr befuhr ein 15-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad den Radweg entlang der Gronauer Straße in Richtung Rhede. In Höhe der Einmündung Schloßstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einer Pkw-Fahrerin. Diese beabsichtigte von der Schloßstraße auf die Gronauer Straße zu fahren. Die 15-Jährige verletzte sich leicht. Nach einem kurzen Gespräch trennten sich die Parteien, ohne ausreichend die Personalien auszutauschen.

Die Polizei bittet die Autofahrerin und mögliche Unfallzeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell