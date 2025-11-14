PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Polizei sucht Autofahrerin nach Unfall mit Fahrradfahrerin

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Gronauer Straße / Schloßstraße;

Unfallzeit: 12.11.2025, gegen 07.00 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall an der Gronauer Straße sucht die Polizei eine beteiligte Autofahrerin. Am Mittwochmorgen gegen 07.00 Uhr befuhr ein 15-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad den Radweg entlang der Gronauer Straße in Richtung Rhede. In Höhe der Einmündung Schloßstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einer Pkw-Fahrerin. Diese beabsichtigte von der Schloßstraße auf die Gronauer Straße zu fahren. Die 15-Jährige verletzte sich leicht. Nach einem kurzen Gespräch trennten sich die Parteien, ohne ausreichend die Personalien auszutauschen.

Die Polizei bittet die Autofahrerin und mögliche Unfallzeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 09:18

    POL-BOR: Isselburg - Einbruch in leerstehendes Haus

    Isselburg (ots) - Tatort: Isselburg, Bocholter Straße; Tatzeit: zwischen 11.11.2025, 16.15 Uhr und 13.11.2025, 16.15 Uhr; In ein nahezu leerstehendes Einfamilienhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Dienstag- und Donnerstagnachmittag gewaltsam Zutritt zum Innern des Gebäudes. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob etwas entwendet ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 09:13

    POL-BOR: Borken - Raub am Skaterpark

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Feldmark; Tatzeit: 12.11.2025, 08.45 Uhr; Am Mittwochmorgen, gegen 08.45 Uhr, wurde einem Mann in der Nähe des Skaterparks in Borken Opfer eines Raubes. Nach Angaben des Geschädigten sprach ihn ein bislang unbekannter Täter an und forderte die Herausgabe seiner Geldbörse. Als dieser sich weigerte, zog der Räuber ein Messer. Das Opfer verletzte sich dabei leicht an der Hand und übergab ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 13:08

    POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Arnoldstraße; Unfallzeit: zwischen 12.11.2025, 18.00 Uhr und 13.11.2025, 10.30 Uhr; Einen schwarzen Seat Ibiza angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Das Auto parkte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen an der Arnoldstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten links am Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren