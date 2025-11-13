POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus, Arnoldstraße;
Unfallzeit: zwischen 12.11.2025, 18.00 Uhr und 13.11.2025, 10.30 Uhr;
Einen schwarzen Seat Ibiza angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Das Auto parkte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen an der Arnoldstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten links am Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
