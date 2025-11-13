Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Versuchter Diebstahl aus Pkw

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Hörstingstraße;

Tatzeit: zwischen 12.11.2025, 18.10 Uhr und 13.11.2025, 08.00 Uhr;

Auf ein Wohnmobil der Marke Westfalia abgesehen hatte es ein unbekannter Täter in Ahaus-Alstätte. Das Fahrzeug stand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Parkplatz des Busbahnhofs an der Hörstingstraße. Der Einbrecher beschädigte gewaltsam ein Türschloss, schraubte die Tachoanzeige heraus und durchwühlte das Auto. Nach Angaben des Zeugen wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell