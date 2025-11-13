PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Versuchter Diebstahl aus Pkw

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Hörstingstraße;

Tatzeit: zwischen 12.11.2025, 18.10 Uhr und 13.11.2025, 08.00 Uhr;

Auf ein Wohnmobil der Marke Westfalia abgesehen hatte es ein unbekannter Täter in Ahaus-Alstätte. Das Fahrzeug stand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Parkplatz des Busbahnhofs an der Hörstingstraße. Der Einbrecher beschädigte gewaltsam ein Türschloss, schraubte die Tachoanzeige heraus und durchwühlte das Auto. Nach Angaben des Zeugen wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 10:39

    POL-BOR: Bahnhof-Reken - Auto beschädigt und geflüchtet

    Reken (ots) - Unfallort: Bahnhof-Reken, Bahnhofstraße; Unfallzeit: 12.11.2025, zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr; Einen grauen Audi an der Front beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Reken. Der Pkw stand am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz einer Tankstelle an der Bahnhofstraße. Dort beschädigte der Unbekannte den Wagen und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 10:38

    POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Münsterstraße; Unfallzeit: 12.11.2025, zwischen 07.30 Uhr und 14.20 Uhr; Einen beschädigten Audi zurückgelassen hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Unbekannte touchierte das weiße Fahrzeug vorne links an der Stoßstange. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch zwischen 07.30 Uhr und 14.20 Uhr auf einem Parkplatz an der Münsterstraße. Nach dem Vorfall verließ er ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 10:37

    POL-BOR: Vreden - Versuchter Diebstahl eines VW Multivan

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Kastanienweg; Tatzeit: 12.11.2025, 02.40 Uhr; Unbekannte scheiterten in der Nacht zum Donnerstag in Vreden beim Diebstahl eines Autos: Die Täter hatten versucht einen VW Multivan zu entwenden. Dazu hatten sie sich am Wagen zu schaffen gemacht, der auf einer Grundstückseinfahrt an der Straße Kastanienweg stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren