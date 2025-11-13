PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof-Reken - Auto beschädigt und geflüchtet

Reken (ots)

Unfallort: Bahnhof-Reken, Bahnhofstraße;

Unfallzeit: 12.11.2025, zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr;

Einen grauen Audi an der Front beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Reken. Der Pkw stand am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz einer Tankstelle an der Bahnhofstraße. Dort beschädigte der Unbekannte den Wagen und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 10:38

    POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Münsterstraße; Unfallzeit: 12.11.2025, zwischen 07.30 Uhr und 14.20 Uhr; Einen beschädigten Audi zurückgelassen hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Unbekannte touchierte das weiße Fahrzeug vorne links an der Stoßstange. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch zwischen 07.30 Uhr und 14.20 Uhr auf einem Parkplatz an der Münsterstraße. Nach dem Vorfall verließ er ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 10:37

    POL-BOR: Vreden - Versuchter Diebstahl eines VW Multivan

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Kastanienweg; Tatzeit: 12.11.2025, 02.40 Uhr; Unbekannte scheiterten in der Nacht zum Donnerstag in Vreden beim Diebstahl eines Autos: Die Täter hatten versucht einen VW Multivan zu entwenden. Dazu hatten sie sich am Wagen zu schaffen gemacht, der auf einer Grundstückseinfahrt an der Straße Kastanienweg stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 10:36

    POL-BOR: Gronau-Epe - Versuchter Einbruch in Erdgeschosswohnung

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Gronauer Straße; Tatzeit: 12.11.2025, zwischen 17.00 Uhr und 18.20 Uhr; In eine Wohnung eindringen wollte ein bislang unbekannter Täter in Gronau-Epe an der Gronauer Straße. Mittwochnachmittag zwischen 17.00 Uhr und 18.20 Uhr kletterte der Unbekannte über den Gartenzaun, schmiss Gartenmöbel um und entfernte vom Wohnzimmerfenster ein Fliegengitter. Vermutlich wurde der Einbrecher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren