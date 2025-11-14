PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Raub am Skaterpark

Borken (ots)

Tatort: Borken, Feldmark;

Tatzeit: 12.11.2025, 08.45 Uhr;

Am Mittwochmorgen, gegen 08.45 Uhr, wurde einem Mann in der Nähe des Skaterparks in Borken Opfer eines Raubes. Nach Angaben des Geschädigten sprach ihn ein bislang unbekannter Täter an und forderte die Herausgabe seiner Geldbörse. Als dieser sich weigerte, zog der Räuber ein Messer. Das Opfer verletzte sich dabei leicht an der Hand und übergab schließlich seine Geldbörse. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Circa 20 - 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schwarze lockige Haare. Er trug zur Tatzeit eine graue Teddyjacke, eine dunkel blaue Schlaghose und schwarze Sneaker. Er sprach gebrochenes Deutsch. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

