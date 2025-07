Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Schwerer Verkehrsunfall auf der A3, Fahrzeug fährt auf Stauende auf

Wiesbaden (ots)

BAB 3, zwischen den Anschlussstellen Limburg-Süd und Bad Camberg, in Fahrtrichtung Frankfurt, Mittwoch, den 02.07.2025, 22.45 Uhr

Wie bereits berichtet, kam es auf der A3 zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer . Aufgrund der Vollsperrung der A3 bildete sich ein längerer Rückstau in Fahrtrichtung Frankfurt. Am Stauende fuhr ein 45-Jähriger aus Tschechien mit seinem Kleintransporter auf dem rechten Fahrstreifen auf einen Sattelzug auf. Der Fahrer wurde in seinem total zerstörten Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde im Anschluss schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Auflieger des Sattelzugs wurde ebenfalls beschädigt, es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt war wegen der Aufräum-und Reinigungsarbeiten bis 01.30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell