POL-BOR: Isselburg - Einbruch in leerstehendes Haus
Isselburg (ots)
Tatort: Isselburg, Bocholter Straße;
Tatzeit: zwischen 11.11.2025, 16.15 Uhr und 13.11.2025, 16.15 Uhr;
In ein nahezu leerstehendes Einfamilienhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Dienstag- und Donnerstagnachmittag gewaltsam Zutritt zum Innern des Gebäudes. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell