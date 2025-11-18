Polizei Hagen

POL-HA: Pinke Scheinwerfer - Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Hagen untersagen 36-jähriger Autofahrerin die Weiterfahrt

Hagen-Fleyerviertel (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Hagen hielten am Montagmorgen (18.11.2025) im Fleyerviertel ein Auto mit pink leuchtenden Scheinwerfern an. Gegen 10 Uhr wurden sie in der Fleyer Straße auf den Hyundai aufmerksam. Die 36-jährige Fahrerin war in Richtung der Eduard-Müller-Straße unterwegs. Weil es sich bei pink leuchtenden Scheinwerfern um unzulässige lichttechnische Einrichtungen handelt, hielten sie Beamten die Frau an. Sie brachten den Verstoß zur Anzeige und untersagten der Frau die Weiterfahrt bis zum Austausch der Leuchtmittel. (sen)

