PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Pinke Scheinwerfer - Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Hagen untersagen 36-jähriger Autofahrerin die Weiterfahrt

POL-HA: Pinke Scheinwerfer - Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Hagen untersagen 36-jähriger Autofahrerin die Weiterfahrt
  • Bild-Infos
  • Download

Hagen-Fleyerviertel (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Hagen hielten am Montagmorgen (18.11.2025) im Fleyerviertel ein Auto mit pink leuchtenden Scheinwerfern an. Gegen 10 Uhr wurden sie in der Fleyer Straße auf den Hyundai aufmerksam. Die 36-jährige Fahrerin war in Richtung der Eduard-Müller-Straße unterwegs. Weil es sich bei pink leuchtenden Scheinwerfern um unzulässige lichttechnische Einrichtungen handelt, hielten sie Beamten die Frau an. Sie brachten den Verstoß zur Anzeige und untersagten der Frau die Weiterfahrt bis zum Austausch der Leuchtmittel. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 13:01

    POL-HA: Verkehrsunfallflucht mit Verletztem - Wer kennt den blauen Toyota?

    Hagen-Haspe (ots) - Am Dienstag (17.11.2025) befuhr ein 34-Jähriger gegen 16:25 Uhr mit seinem Pedelec die Berliner Straße in Fahrtrichtung Haspe, bevor er an einer roten Ampel stehen bleiben musste. Kurz zuvor fiel ihm ein blauer Toyota auf, der beide Fahrspuren benutzend hinter ihm fuhr und an der Ampel neben ihm hielt. Als beide losfuhren, kam es zu einem ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 12:34

    POL-HA: Zwei Männer laufen mit Softair-Waffen durch Einkaufspassge

    Hagen/Mitte (ots) - Am Montag (17.11.) gingen gegen 10 Uhr mehrere Notrufe bei der Hagener Polizei ein. Zeugen meldeten, dass sich in der Rathaus Galerie zwei Personen mit Schusswaffen aufhalten. Nach Angaben der Melder hielten die Verdächtigen die Waffen lediglich in den Händen, richteten sie jedoch auf keine Unbeteiligten - auch zu Bedrohungen von Passanten sei es ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 12:03

    POL-HA: 10-jähriger Cityroller-Fahrer nach Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

    Hagen-Haspe (ots) - Am Montag (17.11.2025) kam es auf der Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 26-jährigen BMW-Fahrer und einem 10-jährigen Jungen, der mit seinem Cityroller unterwegs war. Den ersten Ermittlungen zufolge hatte der Junge um 15.30 Uhr beabsichtigt, den Fußgängerüberweg an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren