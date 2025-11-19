Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kontrolltag: 88 Verstöße festgestellt

Kreis Olpe (ots)

Zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen führte die Kreispolizeibehörde Olpe am 18.11.2025 zwischen 10 und 18 Uhr einen Verkehrskontrolltag an verschiedenen Stellen im Kreisgebiet durch. Insgesamt registrierten die 14 eingesetzten Beamten der Wachen Olpe, Lennestadt und Attendorn 88 Verstöße.

68 der angehaltenen Fahrzeuge waren wegen zu hoher Geschwindigkeit aufgefallen. Außerdem wurden in 9 Fällen Fahrer und Fahrerinnen kontrolliert, die ihr Handy genutzt haben. 3 Personen sind ohne Fahrerlaubnis gefahren und eine Person war nicht pflichtversichert. Zudem wurden 7 weitere Ordnungswidrigkeiten erfasst.

Auch wenn die Polizei jeden Tag auf diese Aspekte achtet, werden auch zukünftig immer wieder solche Kontrolltage durchgeführt, um den Hauptunfallursachen auf den Straßen im Kreis Olpe entgegenzuwirken.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell