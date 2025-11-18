Polizei Bochum

POL-BO: Blumenkranz an Gedenktafel beschädigt: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Herne (ots)

Die Polizei ermittelt aktuell wegen einer Sachbeschädigung im Herner Stadtzentrum. Es wird um Hinweise gebeten.

Zeugen meldeten der Polizei am Montagnachmittag, 17. November, dass ein Blumenkranz und eine Vase, die an der jüdischen Gedenktafel an der Hermann-Löns-Straße 54 abgelegt worden waren, beschädigt wurden. Die Gedenktafel selbst ist unversehrt. Der Tatzeitraum kann am Montag zwischen 7.20 und 16.10 Uhr eingegrenzt werden.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234-909-4505 (-4441) um sachdienliche Zeugenhinweise.

